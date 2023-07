Tornano le Notti dell’Archeologia Tanti eventi a Siena e in provincia

Archeologia che passione, soprattutto al calar del sole. Da oggi al 31 luglio è in programma la ventitreesima edizione de "Le notti dell’archeologia", appuntamento estivo che coinvolge le aree archeologiche e i diversi musei toscani, ideato a suo tempo dall’Associazione Musei Archeologici della Toscana e dalla Regione. Molti gli appuntamenti tra Siena e la sua provincia. In città, al Santa Maria della Scala, ci sono proposte il 6, 18 e 27 luglio, al Museo Nazionale Archeologico eventi alla scoperta del patrimonio romano e medievale.

Ad Asciano l’8 luglio, al Museo Palazzo Corboli, è in scaletta un percorso guidato sul benessere nel mondo etrusco. Il primo luglio ci sarà la conferenza serale al Museo Civico Pinacoteca Crociani a Montepulciano sul tema BaccoDioniso di Michelangelo Buonarroti. "La rassegna – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani - costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della nostra regione. Un invito a scoprire e riscoprire le bellezze che ci circondano e ad entrare in contatto diretto con le nostre radici".

In questa edizione il tema proposto per stimolare le iniziative nei siti culturali è quello della diversa attenzione che nel corso dei secoli e dalle varie culture è stata data al benessere. Si tratta di un processo non lineare nel tempo, né diffuso nello spazio e diversamente articolato secondo l’appartenenza alle varie classi sociali.

Il programma delle Notti è rivolto ad un pubblico vasto, persone appassionate e curiose di tutte le età, mentre gli orari delle iniziative sono diversificati, per favorirne la fruibilità. Non soltanto Notti, quindi, ma anche giornate. Tutti i dettagli su https:www.regione.toscana.itculturaeventi. Le adesioni resteranno aperte per tutto il mese di luglio e, al momento, sul sito della regione si trovano già un centinaio di appuntamenti.

Fabrizio Calabrese