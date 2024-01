Tornano ’I venerdì di Siena’. Teatro, finestra dietro le quinte

Tornano i ‘Venerdì di Siena’ nella Sala delle Lupe a Palazzo Pubblico. Riprende il programma di incontri proposto in collaborazione tra Comune e Toscanalibri, con la direzione di Francesco Ricci. Tanti gli argomenti in programma, tra teatro, musica e ovviamente letteratura. Proprio dal teatro si inizia questo venerdì (12 gennaio), per aprire una finestra sul dietro le quinte e scoprire come viene realizzato uno spettacolo con Teresa Gargani, del Servizio Teatri di Siena, e Sergio Pierattini, attore e drammaturgo. "Confermiamo la volontà di aprire le stanze di Palazzo Pubblico ai cittadini – ha sottolineato il sindaco, Nicoletta Fabio – affinché sia un luogo di dialogo e incontro. La nostra città è ricca di associazioni e accademie, vogliamo rafforzare una forma di sinergia, per fare rete con tutti i vari attori culturali". Un incontro ogni quindici giorni, sempre alle 17.30. Il 26 gennaio il Princesa Quintet racconterà Fabrizio De André, attraverso le sue canzoni e alcuni momenti della sua vita. Il tema del 9 febbraio sarà l’intelligenza artificiale, di cui parleranno Antonio Chella, Giovanna Maria Dimitri e Marco Gori insieme a Maria Giovanni Dimitri. Il 23 febbraio incontro dedicato a Elsa Morante con lo stesso Ricci e Paola Lambardi insieme a Filomena Cataldo, accompagnati da un quartetto d’archi che suonerà Mozart. L’8 marzo appuntamento dedicato a Natalia Ginzburg con Fabiano Massimi, Chiara Savoi e Filomena Cataldo, accompagnati da un trio che proporrà Bach. Infine, il 22 marzo una tavola rotonda intitolata ‘Per un nuovo umanesimo e una nuova città’ con Marcello Aitiani, Filippo Martelli, Antonio Prete, Silvano Tagliagambe. "Concludiamo con un incontro – ha detto Ricci – che riporti l’uomo al centro della discussione. Gli ospiti provengono da ambiti diversi, per far convergere lo sguardo sull’uomo del terzo millennio". A margine della presentazione della rassegna, il sindaco ha confermato che con la stagione in corso si conclude il rapporto con Alessandro Benvenuti per la direzione dei teatri senesi, mentre sarà formalizzato presto l’affidamento del nuovo incarico per iniziare a lavorare sulla prossima stagione. Novità in vista anche per la Fortezza. Ieri scadevano i termini per l’Enoteca e da oggi il Comune inizierà a vagliare le manifestazioni di interesse arrivate, mentre sta elaborando un bando per l’assegnazione degli eventi estivi.

Riccardo Bruni