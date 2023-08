Tornano i prodotti del Mercatale

Non va in ferie neanche ad agosto il Mercatale della Valdelsa. L’appuntamento è per oggi dalle 8 alle 13 alla Tognazza, nel comune di Monteriggioni. In vendita prodotti rigorosamente a chilometro zero e di alta qualità: frutta e verdura di stagione, salumi di cinta senese, carne da allevamenti locali, uova fresche, formaggi, miele, confetture e verdure sott’olio, salse, spezie e molto altro.