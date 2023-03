Tornano i fratelli Monaci Le scelte parallele sul voto

Da anni sono sulla scena politica senese, anche se spesso su percorsi distanti. E finora erano rimasti ai margini della competizione amministrativa, nonostante manchino meno di due mesi al voto. Ma in questi giorni per i fratelli Monaci, Alfredo e Alberto, è il momento delle scelte in vista del voto. Il primo, con Nero su bianco, ha tiepidamente appoggiato l’attuale maggioranza negli ultimi cinque anni. E ora la sua Siena ideale sembra destinata a convergere verso la coalizione di centrodestra, a sostegno di Nicoletta Fabio.

Alla fine, con ogni probabilità, l’appoggio si tradurrà nell’inserimento di alcuni nominati (da quattro a sei) all’interno della lista della candidata. Mentre è ancora in dubbio la presentazione di un’altra lista civica accanto a quelle dei tre partiti e a quella personale di Nicoletta Fabio.

Se Alfredo Monaci è indirizzato dunque verso il centrodestra, Alberto Monaci con la sua associazione Confronti per ora tasta il terreno, dopo la corsa in solitario nel 2018 di Alessandro Pinciani. Ieri ha diffuso una nota stampa interlocutoria nei contenuti, ma esplicita nell’obiettivo: "Confronti scende in campo. Lo fa per aiutare la comunità senese a scegliere il prossimo sindaco, chiamato a un vero rilancio della città, investendo sulle ricchezze che le hanno garantito decenni di sviluppo e di benessere diffuso".

Già, ma da che parte si collocherà? Per ora Confronti ha intenzione di chiedere incontri pubblici a tutti i candidati, per discutere di "futuro di Mps, ruolo delle Scotte, rilancio dell’Università, distretto delle scienze della vita, rapporto della città col territorio provinciale". Senza pregiudizi, sostiene l’associazione, concludendo poi: "Al termine, in pubblica piazza, Confronti dichiarerà la sua scelta. Ai candidati l’occasione di convincerci". L’appuntamento è per il 31 marzo, quando l’intenzione dell’associazione è ascoltare i candidati sindaco sui temi indicati nella nota stampa. Poi Confronti deciderà come e in che modalità proporrà la propria partecipazione alla competizione elettorale. I tempi in ogni caso sono ormai ridotti e al deposito ufficiale delle liste in tribunale mancano ormai poco più di tre settimane. I tempi sono sempre strettissimi e anche per naviganti di lungo corso della politica senese, come Alberto e Alfredo Monaci, è arrivato il tempo delle scelte.

Orlando Pacchiani