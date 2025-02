Tornano i corsi ’Idea’ in Pian d’Ovile per gestire il diabete

Ritornano gli appuntamenti che ci aiutano a conoscere e gestire il diabete. Il 28 febbraio e il 7 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, il poliambulatorio Asl di Pian d’Ovile a Siena ospiterà il corso IDEA, rivolto alle persone affette da diabete, ai loro familiari (caregivers) e alle persone interessate con l’intento di fornire nuove conoscenze e strategie di carattere pratico e collaborativo. L’infermiere di famiglia e di comunità assume un ruolo centrale all’interno dei corsi IDEA,: gli incontri mirano ad aumentare la fiducia nelle persone per mantenere la propria autonomia e la capacità di riconoscere i rischi legati alla malattia cronica e di gestirla in modo consapevole e informato. I corsi prevedono la partecipazione di altri professionisti della salute come dietiste e fisioterapisti, che sostengono la filosofia dei corsi educativi informativi con consigli pratici orientati al miglioramento degli stili di vita.