Torna ’Villaggio dello Sport - Csi in tour’ E’ festa in piazza Jacopo della Quercia

A Siena si prepara un fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento targato Centro Sportivo Italiano Toscana con il patrocinio del Comune di Siena. Appuntamento oggi e domani in Piazza Jacopo della Quercia dove dalle 10 alle 18 sarà allestito l’itinerante ’Villaggio dello Sport -Csi in tour’ per accogliere a braccia aperte le famiglie che vorranno partecipare alle tante dimostrazioni in programma. I volontari del Csi, le società sportive del territorio e le associazioni coinvolgeranno grandi e piccini in una giornata ricca di eventi e di discipline da provare: calcio femminile a cura della Us Virtus Poggibonsi, il rugby con Crete Senesi Rugby di Rapolano Terme, volley grazie al Cus Siena, basket e minibasket con il Costone Basket, quidditch grazie a Siena Ghibellines e tiro con l’arco con Arcieri Senesi. I più piccoli potranno cimentarsi nelle esercitazioni di spegnimento incendio grazie al contributo della Vab di Siena e della protezione civile con Cb Radioamatori “Il Palio”. Uno degli obiettivi della manifestazione “CSI in tour, a ciascuno il suo sport ” è promuovere lo sport fin dai primi anni di età, coniugando i sani stili di vita con il gioco e il divertimento.