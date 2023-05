Torna "Nobili parole" Oggi c’è Malvaldi

Continua a Montepulciano "Nobili Parole", il ciclo di appuntamenti promosso dal Consorzio del Vino Nobile in collaborazione con il Comune di Montepulciano e lo Studio Private Collection Eventi che racconta il vino con la presenza di ospiti che vanno dalla cucina allo sport fino alla musica (e non solo). Dopo l’esordio di sabato scorso con Carlo Cracco, la cui presenza ha attirato molti visitatori nell’Enoliteca in Fortezza, questa volta protagonista sarà uno degli scrittori italiani più brillanti degli ultimi anni. L’ospite di oggi pomeriggio, ore 18, sarà infatti Marco Malvaldi, nato a Pisa città dove si è poi laureato in chimica. La sua "penna" è particolarmente apprezzata da un pubblico di tutte le età grazie ad i suoi romanzi gialli che hanno ispirato "I delitti del BarLume", la serie televisiva che ha riscosso un grande successo. Malvaldi è anche un grande appassionato di vino e di cucina, temi che sono comparsi anche nei suoi romanzi. Qualche esempio? Pensiamo a Pellegrino Artusi che "veste" in due suoi libri i panni del detective. Oppure in "Chi si ferma è perduto", scritto insieme alla moglie Samantha Bruzzone, dove la protagonista ha un diploma da sommelier. Ed in "Voi, quella notte, voi c’eravate", dove nella copertina c’è un calice di vino rosso, si racconta di una cantina di un ristorante scassinata e svuotata di un gran numero di bottiglie d’annata...Il titolo dell’incontro di oggi pomeriggio in Fortezza è "Il vino momento di pensiero e introspezione", Malvaldi racconterà al pubblico presente (che potrà ovviamente intervenire e fare domande) del suo profondo rapporto con il vino. Modererà l’incontro Silvia Galbardi, ingresso gratuito.

L.S.