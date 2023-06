Torna "L’infiorata" A Farnetella un ’tappeto’ colorato

Un piccolo paese ma pieno di idee e con un grande rispetto per le tradizioni. Parliamo di Farnetella che torna con la sua "Infiorata" ed eventi dedicati a libri e musica per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Si parte oggi con l’ "aperitivo con lo scrittore" insieme alla torritese Silvia Cassioli che presenta il suo ultimo libro alle ore 17. A seguire i concerti di Nasca e Anna Carol per una serata dedicata ai giovani. Domani, dalle prime ore del mattino e fino alle 11, i cittadini coloreranno il borgo con i tappeti floreali che saranno messi di fronte alle proprie abitazioni. Fiori di stagione (rose, papaveri, fiordalisi...), trovati nelle campagne locali, con i disegni preparati al momento, questa è l’ "Infiorata" di Farnetella.

Un’iniziativa che torna la nona domenica dopo Pasqua e che a Farnetella è particolarmente sentita con i preparativi che durano da tempo. Ci sarà la possibilità, oggi dalle ore 17, di mangiare qualcosa di buono allo stand e di usufruire del servizio navetta gratuito.

L.S.