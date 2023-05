Torna la ’recruiting week’ in ateneo Le aziende a caccia di professionisti

Torna la Recruiting Week dell’Università di Siena, dedicata in particolare a studenti e laureati del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche, ma non solo. L’evento si terrà dal 22 al 25 maggio al Complesso didattico San Niccolò: il via il 22 maggio, alle 9.30, con la tavola rotonda ’Scenari di continuità tra università e azienda nelle discipline ingegneristico-matematiche’, con Elena Orvieti di Confindustria Toscana Sud; Emanuela Maddalena di GSK; Barbara De Palma, Banca MPS e Giovanna Dimitri, [email protected] Saranno oltre 20 le imprese attive nei settori informatica, logistica, robotica, energy, banca e consulenza, e con posizioni aperte e opportunità di stage e lavoro. Le aziende si presenteranno la mattina e nel pomeriggio terranno i colloqui. Fra le aziende si segnalano Gsk, Pharma Integration, Prometeo, Pr Industrial, Lascaux, BMps, Marchesini Group, Join Business, Baker Hughes, Recrea, Intellera Consulting, Wave Up, Laika Caravans, Prada, Babylon Cloud, Autostrade, Scm Group, Trigano, Questit, Jsb Solutions, Ambrogio, Valentino, Rina Consulting e P&G. Tls e Telos Management hanno aperto una talent bank in occasione dell’evento.