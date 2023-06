Torna la Primavera Chigiana Stasera Chris Turner in concerto

Un momento magico, per la Primavera Chigiana, la rassegna dell’accademia musicale senese, che stasera alle 19.30 propone il concerto del cantante statunitense Chris Turner, accompagnato al pianoforte da Antonio Artese. Celebre per le sue interpretazioni nei repertori più diversi, dal teatro d’opera al musical, il baritono interpreterà, nel salone concerti di Palazzo Chigi Saracini, un ciclo di American Songs composte dai più grandi autori d’oltreoceano dal Novecento a oggi: Samuel Barber, Aaron Copland, Charles Yves, John Jacob Niles, Ned Rorem e Lee Hoiby.

Prosegue così il cartellone della Primavera Chigiana, che la prossima settimana presenta, in occasione della Festa della Musica di mercoledì 21, una serie di concerti itineranti presso le antiche fonti di Siena e in altre parti della città, con i giovani musicisti della Chigiana, del Franci e del Siena Jazz. Un’occasione in cui la musica uscirà dalle consuete stanze per invadere il centro storico e risuonare per le vie della città in un vero clima di festa. Ultimo appuntamento sabato 24 alle 19.30 nella Chiesa di Sant’Agostino, con il grande concerto sinfonico dedicato al corso di composizione tenuto da Richard Danielpour, con l’Orchestra Senzaspine di Bologna diretta da Matteo Parmeggiani che eseguirà undici nuove creazioni in prima mondiale, composte dagli allievi durante il corso.

Conclusa la Primavera, l’attesa si rivolge al 6 luglio, quando prenderà il via un’incredibile stagione estiva con oltre cento concerti per la nona edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, che si intitola ‘Parola’. Primo concerto proprio il 6 luglio in Sant’Agostino con la viola solista di Tabea Zimmermann, il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini e l’Orchestra della Toscana diretti da Andrea Molino, per eseguire ‘Voci’ e ‘Coro’, due capolavori di Luciano Berio, al quale sarà dedicato quest’anno un particolare focus per celebrarne i vent’anni della scomparsa. Oltre mille artisti arriveranno a Siena nel corso dei due mesi di rassegna, che si concluderà il 2 settembre. Grandi nomi che ritornano e grandi eventi, come il Concerto per l’Italia che si svolgerà in piazza del Campo il 19 luglio, con Daniele Gatti a dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il pianoforte solista Lilya Zilberstein, in un programma di capolavori tra Mozart e Cajkovskij.

Riccardo Bruni