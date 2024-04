Torna la ‘mototerapia’

Torna a Poggibonsi l’evento della mototerapia (nella foto). A distanza di dodici mesi di nuovo protagonista nel calendario la giornata all’insegna delle "emozioni e dei sorrisi per tutti", come spiegano gli organizzatori. Domani sia al mattino che nel pomeriggio, gli appuntamenti nel centro storico di Poggibonsi, segnatamente in piazza Enrico Berlinguer. Associazioni del territorio impegnate nel progetto: accanto ai sodalizi motociclistici del comprensorio – Moto club Poggibonsi, Innovation Team, Vespa Club Valdelsa, Associazione Motociclistica Alta Valdelsa – anche Anffas Alta Valdelsa e Via Maestra Centro Commerciale naturale forniscono il loro notevole apporto. Tutto con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Poggibonsi. Oltre alle sessioni di mototerapia, in programma anche Hobby Sport Young: si tratta di un’esperienza (gratuita) per la guida delle minimoto riservata ai bambini dai sei ai nove anni. Prevista anche una lezione dedicata all’educazione stradale, insieme a una esibizione di zumba.