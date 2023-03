Torna il Trekking urbano ’Sostenibilità nei secoli’ il tema di quest’anno

Approvata dalla giunta comunale l’organizzazione della XX edizione della Giornata nazionale del trekking urbano che si terrà il 31 ottobre, nonché un programma di iniziative collaterali il cui tema conduttore sarà quest’anno ’Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli’. E’ stato inoltre concessa la partecipazione gratuita alle città europee del progetto Urbinat. Un modo per celebrare sia il ventennale di un evento nato come forma di turismo lento e sostenibile, sia per festeggiare la certificazione internazionale del ’Global sustainible toursim council’ di Siena.