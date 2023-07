Torna il Festival ’Voci migranti’ Il via domani

Torna il Festival ‘Voci Migranti’ alla Corte dei Miracoli. Al via domani la quarta edizione, proseguirà fino a sabato. Organizzato da Corte dei Miracoli e VersoLab, il festival nasce dall’impegno che le due associazioni investono nel supporto ai cittadini di origine straniera e dal lavoro che conducono con loro anche in ambito artistico. Il programma si apre domani alle 18.30 in Via Pispini 19 al Circolo Arci Lavoro e Sport, con la presentazione del libro ‘Le dannate del mare - Donne e frontiere nel Mediterraneo’ di Camille Schmoll. Interverranno Carolina Paolicchi di Astarte Edizioni e Federico Olivieri, direttore della collana Hurriya. Giovedì alle 18.30, si aprono gli spazi della Corte dei Miracoli, con l’inaugurazione della mostra d‘La città poetica’ dell’artista senegalese Ize Fall e con l’esposizione dell’installazione Todos Somos Tu, progetto in collaborazione con Kirikuci. Poi cena etnica per lo Sportello dei diritti.