Torna il concorso ‘Liberi di scrivere’ Ecco i vincitori dell’iniziativa a cura dell’Istituto Superiore ‘Roncalli’

di Fabrizio Calabrese

Voglia di scrivere. Che sia prosa o poesia non importa, l’importante è fissare nero su bianco, idee, riflessioni, sentimenti, sensazioni e storie. Torna, a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore Roncalli di Poggibonsi, il concorso di scrittura creativa ‘Liberi di Scrivere’, XXV edizione, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado del territorio. Appena svolta la premiazione con ospite online lo scrittore Fabio Geda. Ecco i vincitori. Per la secondaria di I grado, sezione prosa segnalati: Anna Okon, Cara piccola me, 3B scuola Marmocchi, Chiara Mastria, A cuore aperto, 3C Marmocchi, Gaia Cenni, Uno fra tanti, 3F Marmocchi, Maria Sole Arzilli, L’inferno dentro, 2B Marmocchi, prima classificata Aurora Bucalossi, Alive, 2G IC Certaldo. Secondaria di I grado, poesia, segnalati: Giorgia Gronchi, Poesia, 2G Certaldo, Irma Mezzetti, Pensare chi sono, 2B Marmocchi, Petra Radicchi, L’amore naturale, 1A Folgore San Gimignano, primo posto Eleonora Bertini, L’ultimo desiderio, 1B Folgore. Secondaria di II grado, prosa, segnalati: Livia Cellesi, Dimentica, 3BAF Roncalli, Valerio Dattilo, La musa stonata, 1B Liceo Volta Colle, Alessio Portoghese, Il disturbo della psiche, 5C Enriques Castelfiorentino, primo posto Leyla Said, Nadir era italiano, 3ARI Roncalli. Secondaria di II grado, poesia, segnalati: Alex Solari, Bruschetta alla vaniglia, 2B Enriques Castelfiorentino, del Roncalli Leonardo Bagni, Io, 1ATM, Mario Crescimone, Risveglio, 5AFM, primo posto Asia Pellegrino, Lo sai che i papaveri…, 4B Liceo Volta.

Premiati anche gli studenti della scuola carceraria di Ranza.

"Il concorso esplicita bene quello che è il nostro progetto educativo: incoraggiare tutti ad essere liberi di leggere e di scrivere – spiega il preside Gabriele Marini - ci tengo a ringraziare tutte le studentesse e tutti gli studenti che hanno partecipato con passione inviando i loro elaborati e grazie ai docenti che li hanno incoraggiati. Lieti di avere avuto con noi Fabio Geda, grazie al professor Ivo Grande che ha letto, grazie alla commissione composta dalle docenti Katiuscia Montagnani, Elisa Chiti, Martina Taliani, Gloria Mugelli, Laura Provvedi, Maria Grazia De Tommaso".