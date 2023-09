Torna ’Discipline(S) Music Club’. Un viaggio nei suoni del mondo

Un pieno di musica e ospiti per la rassegna ’Discipline (S) Music Club’ che fino al 28 settembre presenta un mini ma intenso cartellone di concerti nello spazio all’aperto di piazza Rosselli a Poggibonsi, adiacente il teatro Politeama. Sul palco, giovedì 21 alle 21,45 troveremo Simone Lenzi, frontman dei Virginiana Miller, alla voce, e Antonio Bardi alle chitarre in un concerto lezione dal titolo ’Per il verso giusto’, tratto dall’omonimo libro di Simone Lenzi. Prendendo spunto da grandi classici, la serata si propone di accompagnare l’ascoltatore nel laboratorio dei songrwriters, per mostrare gli strumenti attraverso i quali si realizza un miracolo affascinante e sempre nuovo: la canzone.

In altre parole, i due proveranno a spiegare in cosa consiste la simbiosi fra testo e musica. Il 22 settembre, sempre in piazza Rosselli alle 21,45, ci sarà Ruben Chaviano y ’Cuba Reunion’ con Ruben Chaviano al violino e voce, Fabio Castronuovo al pianoforte, Lorenzo Alderighi al basso elettrico e Gianni Cerone alla batteria. L’incontro musicale del gruppo è la confluenza di vari percorsi tra musicisti cubani e italiani, che si esprime con un repertorio che spazia da arrangiamenti su standard di latin jazz, alla tradizione della musica cubana.

L’elemento che caratterizza il loro suono è l’essenzialità dell’interpretazione ritmica che danno piano, basso e batteria, legata al suono del violino. Lo stile che ne consegue è tipico del jazz latino e della musica afrocubana. In conclusione, il 28 settembre alle 21,45, il concerto dei ’Sara Galas Band’ in ’Her’ con Sara Galassini, voce, testi e musica. Con lei, Yukio Tsuji, chitarra, musica e arrangiamenti. Progetto di musica e poesia, i colori e la passionalità mediterranea incontrano i respiri della spiritualità giapponese attraverso l’energia della multiculturalità newyorkese.

Il duo di musica world si forma a New York nel 2012 grazie all’incontro tra la cantautrice e artista interdisciplinare di teatro toscana, Sara Galassini e il compositore, polistrumentista giapponese-americano, Yukio Tsuji. Her, l’album pubblicato nel 2019 è un omaggio allo spirito femminile e a Madre Terra, un’ode all’amore, un percorso nel sentire profondo, una porta che viene aperta verso ciò che non si conosce o ancora non si è imparato a conoscere. La rassegna è stata aperta dalla band toscana ’Musica da ripostiglio’.

Fabrizio Calabrese