Torna ’Di metro in metro’. Passeggiata in poesia

Torna ’Di metro in metro’, la passeggiata poetica giunta alla sua nona edizione, in programma venerdì alle 17,45 alle 19,45 alla Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi. E’ un’iniziativa che si svolge da metà pomeriggio fino al crepuscolo lungo gli splendidi camminamenti della nota Fortezza del capoluogo valdelsano. Ospiti di questa edizione sono: Alberto Bertoni, Alessandro Fo, Simona Mancini, Matteo Pelliti, Evaristo Seghetta Andreoli, Arjeta Vucaj. Al momento del congedo ci sarà una sorpresa in tautogrammi di Alessandro Biotti. Ritrovo alle 17,45 presso la Porta San Francesco della Fortezza. Durata circa due ore. La prenotazione è obbligatoria e ci sono fino a 65 posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni scrivere alla e-mail [email protected]. La manifestazione è a cura di Dario Ceccherini e Alessandro Fo con il sostegno di Urania Group, con patrocinio del Comune di Poggibonsi e con la collaborazione della Fondazione Elsa. In caso di maltempo l’iniziativa si sposterà, in forma di incontro-reading, presso il Centro HB "Hospital Burresi", in via Carducci, 1.

Fabrizio Calabrese