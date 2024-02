Torna CiocoSì in Piazza. Il calendario di eventi approvato dalla giunta. Mostra del disco a marzo

La giunta ha approvato la calendarizzazione di una serie di eventi, per i quali il Comune di Siena ha concesso il patrocinio, su proposte dell’assessore al commercio e al turismo Vanna Giunti. In piazza del Mercato il 23 e 24 marzo è organizzata la seconda ’Mostra del disco, cd e dvd usato e da collezione di Siena’ in collaborazione con l’associazione culturale Ganzo!. Una proposta culturale e turistica che accoglierà collezionisti provenienti da tutta Italia e a ingresso gratuito per avvicinare non solo collezionisti e appassionati di vinile, ma anche curiosi, turisti e le nuove generazioni, per promuovere l’ascolto della musica di qualità.

Dal 10 al 14 aprile si terrà ’CiocoSì, la grande festa del cioccolato artigianale’, giunta alla nona edizione in piazza del Campo. L’obiettivo della manifestazione è diffondere la conoscenza del cioccolato artigianale, con la presenza di maestri cioccolatieri italiani che proporranno una mostra mercato, una fabbrica del cioccolato dove si potrà conoscere tutte le fasi della lavorazione del ciocciolato, una choco-scuola per le scuole della città (con possibilità di visite didattiche gratuite), uno stand con cooking show e tante altre attività per addetti ai lavori o amanti del prodotto. Verranno attivate collaborazioni con chef, pasticceri e barman locali, per valorizzare i sapori del territorio. Eventi in collaborazione con associazioni sportive locali, quali choco-scacchi o urban choco running and walking.

Il 10, 11 e 12 maggio si svolgerà, presso i giardini della fontana di San Prospero, ’Siena in Fiore di Primavera’, tradizionale appuntamento con la mostra mercato di piante e fiori. L’evento verrà replicato il 12 e 13 ottobre per ’Siena in Fiore d’Autunno’. Entrambi gli appuntamenti prevedono l’esposizione di fioriture e piante tipiche delle due stagioni e ospiteranno espositori e vivaisti specializzati nel settore del florovivaismo, dell’orticoltura, della frutticoltura, della conservazione di semi, dell’arredo esterno e da giardino. Il 25 e 26 maggio si terrà, su proposta dell’Associazione Legend Colli Senesi, associazione auto e moto d’epoca, la quinta edizione della manifestazione ’Legend sulle strade della leggenda’.