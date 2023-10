Torna ’Arte nelle teche’ con le opere dei giovani al parcheggio Il Campo

Torna Arte nelle Teche. Il Comune di Siena, in collaborazione con Sigerico promuove anche per il 2024 l’iniziativa di successo che coinvolge attraverso opere di varia natura, giovani artisti, studenti delle scuole cittadine, associazioni e cooperative sociali. L’esposizione avverrà all’interno di una serie di teche ubicate lungo il corridoio della galleria del parcheggio Il Campo. Il calendario espositivo coprirà l’intera annualità, lo scopo è altresì quello di proporre ai giovani spazi, tempi e contesti per ’liberare’ le loro energie, le loro progettualità, le loro propensioni e le loro abilità.