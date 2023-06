Tormenta e maltratta la moglie, condannato a 5 anni

Siena, 28 giugno 2023 – La donna aveva già raccontato al tribunale, con dolore e testimoniando in forma protetta, cosa era successo quando viveva con il marito.

I gesti eclatanti da lui compiuti, i messaggi e i video che le inviava. Non era in tribunale quando il collegio Carrelli Palombi, dopo circa mezz’ora di camera di consiglio, ha letto la sentenza di condanna per l’uomo. Il pm Silvia Benetti, che ha seguito sin dall’inizio la delicata vicenda da ’Codice rosso’, aveva chiesto una pena di 6 anni.

Il tribunale l’ha condannato a 5 anni, disponendo inoltre una provvisionale quale risarcimento di 10mila euro alla donna, costituita parte civile attraverso lo studio legale Nencini-Granato di Colle.

La coppia, ormai ex, viveva insieme ai figli. A loro l’uomo non aveva fatto mai del male, era stata la moglie stessa a confermarlo. Però quando eccedeva con l’alcol erano guai. Il comportamento cambiava, diventava intrattabile ed aggressivo. Copione già ascoltato molte volte in tribunale. Accompagnato dalle lacrime della donna nel ricostruire l’inferno che aveva provato a rimediare, mettendoci impegno. Senza riuscirci.

Il pm Benetti ha parlato delle decine di messaggi audio, unitamente e numerosi video, con cui aveva riempito il telefono della vittima. L’episodio dove si era sfiorata la tragedia, secondo quanto riferito in aula dalla donna anche se andranno poi lette le motivazioni della sentenza, era accaduto a ridosso della strada delle Lellere.

L’uomo si sarebbe lanciato a tutta velocità con l’auto da cui saltò all’ultimo momento. Un miracolo che si fermò in un fossetto prima di volare di sotto. Ma era stato quando si era presentato con una pistola, appoggiata sul sedile della macchina mentre andavano a casa, che superò il limite. E lei si rivolse ai carabinieri denunciandolo e andando in una struttura protetta.

La.Valde.