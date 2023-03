Topi d’appartamento ‘attivi’ a Gracciano

Torna nuovamente a suonare l’allarme furti a Colle, per l’ennesimo ‘colpo’ messo a segna dai topi d’appartamento. Questa volta non nei quartieri di Gracciano e Borgo Nuovo, finora i più colpiti dai raid, ma in via della Ferriera, alla periferia nord della città bassa. E’ successo nel pomeriggio di venerdì, mentre i proprietari erano ancora fuori casa per lavoro ed a colpire non è il valore della refurtiva, quanto la devastazione che i ladri hanno procurato nell’abitazione. Nella loro frenetica ricerca di denaro e oggetti di valore, che non hanno trovato, gli sconosciuti hanno, infatti, messo letteralmente a soqquadro tutto l’appartamento, non esitando a frugare ovunque, svuotare armadi e mobili e rovesciare cassetti, buttando per terra tutto ciò che contenevano. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che i ladri siamo entrati in casa forzando una portafinestra al pianterreno.