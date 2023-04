Tonietto gioca con la lingua italiana oggi in Sala Set al Politeama

Se pensate di sapere tutto sugli imperatori romani non avete ancora letto ’Altri dodici Cesari’ (Exorma edizioni). L’opera viene spacciata per la prima traduzione italiana della Historiola Augustula di Gaio Vanesio Svetonietto.

A raccontare le esilaranti vicende di questi imprevedibili Cesari, oggi alle 18 nella Sala SET del Politeama di Poggibonsi, Stefano Tonietto, uno dei più grandi giocolieri della nostra lingua e letteratura, accompagnato dagli interventi musicali degli ’Eneadi’ (Lorenzo Fioravanti, Beatrice Cecchelli, Giacomo Neri, Viola Caradonna, Lorenzo Farnararo, Alessandro Beninati) e del gruppo dei ’Voltaren’, formato da studenti del Liceo ’Volta’ di Colle. L’ingresso libero.

L’evento è promosso dalla ’Scintilla’ con Voltapagina Festival. Stefano Tonietto è nato a Padova nel 1960 e insegna italiano e latino in un liceo della sua città. Ha pubblicato parodie letterarie in versi o in prosa. Ora è pronto a farsi conoscere anche a Poggibonsi.