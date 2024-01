Tombola e danze. Tante iniziative

In piazza Garibaldi a Sinalunga alle 16 arriva la Befana, con il presepe vivente a cura della parrocchia San Martino e spettacoli. Sarteano chiude con la ’Tombola della Befana della Giostra del Saracino’ in piazza XXIV Giugno dalle 15,30, in caso di maltempo al Teatro degli Arrischianti. A Castellina in Chianti camminata sulla Via Romea dalle 10 alle 16,30. A Monteroni D’Arbia, alle 21 al Papillon, ’La Befana vien di notte’, cena e musica anni ’90. A San Casciano dei Bagni, alle 18 nella Collegiata di San Leonardo e Cassiano, la Casual Band Ottoni per Caso e consiglio pastorale parrocchia San Casciano presentano un concerto di brani natalizi e non solo.