Tombola di Carnevale durante l’emodialisi in Nefrologia

Tombola di Carnevale per i pazienti in dialisi alle Scotte: un’iniziativa solidale organizzata dagli infermieri della Nefrologia dialisi e trapianti per rendere più piacevole la permanenza durante la terapia. I premi delle vincite sono stati caramelle, bagnoschiuma, creme, acquistati anche con il contributo degli infermieri. "Un modo per migliorare il tempo di cura. Vediamo i pazienti per l’emodialisi 2-3 volte alla settimana per 4-5 ore alla volta" dice la coordinatrice infermieristica Vania Cesaretti.