Tombe etrusche, zero rinforzi "Siamo delusi e preoccupati"

"Siamo delusi e preoccupati. Ad eccezione della Pinacoteca Nazionale di Siena e contrariamente a quanto promesso dal ministro Sangiuliano appena tre settimane fa, il nostro territorio sarà penalizzato e non ci saranno i rinforzi di personale auspicati nei musei. A Chiusi le tombe etrusche continueranno a non essere disponibili per i visitatori e questo è un danno gravissimo alla vigilia della stagione turistica". Così Luca Franci, funzionario e coordinatore della Fp Cgil Siena con delega per le funzioni centrali, commenta il previsto scorrimento della graduatoria del concorso per assistenza e vigilanza nei musei: tra le sedi disponibili, solo la Pinacoteca del capoluogo ottiene 10 unità di personale.

"Si va a corrente alternata - spiega il sindacalista - siamo contenti per la Pinacoteca ma, ad esempio, sempre per restare su Siena, per il Santa Maria della Scala non è ancora stato trovato un rilancio concreto atteso da anni dalla città. Il titolare del dicastero della cultura ha più volte parlato di San Casciano dei Bagni, ma ad oggi non abbiamo visto novità concrete. Per non dire di Chiusi, dove è stato ignorato l’appello del sindaco che chiedeva personale per il Museo Nazionale Etrusco al fine di permettere la riapertura delle catabombe, gestite da quell’ente".

Ormai per avere la possibilità di nuovo personale bisogna attendere un eventuale secondo scorrimento del concorso, ma potrebbero passare mesi. "Per questo come Fp Cgil - afferma ancora Franci - stiamo preparando una lettera urgente al ministro e alla direzione regionale dei musei della Toscana per chiedere una soluzione immediata proprio per Chiusi. Non si può pensare di risolvere i problemi con il volontariato perché il lavoro va pagato. Ribadisco la necessità di un ragionamento di aria vasta col coinvolgimento di tutti gli enti interessati nell’ottica di una offerta museale, paesaggistica, culturale e turistica integrata".

Interviene anche il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini: "Siamo al fianco della Fp Cgil Siena e apprezziamo il loro interessamento. Mostriamo vicinanza anche al direttore del Museo Fabrizio Vallelonga che si trova a dover gestire questa situazione di difficoltà in carenza di organico. E’ intollerabile che a causa di ciò rimangano chiuse le tombe e che non si riesca a garantire l’apertura del museo la domenica. Tutto questo è preoccupante per l’imminente stagione turistica, vista anche l’attenzione mediatica sul territorio legata a San Casciano. La mancanza di una adeguata organizzazione e di una rete di valorizzazione funzionante non potrà far altro che disattendere le aspettative dei turisti e indebolire l’offerta di promozione condivisa".

Massimo Montebove