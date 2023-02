Tombe chiuse, arriva il personale "Presto due nuovi addetti"

La notizia arriva dalla Fp Cgil di Siena ed è lo stesso direttore del Museo Archeologico Nazionale, Fabrizio Vallelonga, a confermarlo con soddisfazione a La Nazione: "A Chiusi arriveranno 2 nuove unità di personale. E’ una buona notizia. Speriamo in futuro di poter avere altri rinforzi".

Dopo le denunce dei sindaco di Chiusi e della Fp Cgil di Siena nelle scorse settimane legate alla chiusura delle tombe etrusche, dopo un primo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenza e vigilanza nei musei che non prevedeva rinforzi per la cittadina etrusca e dopo la lettera di protesta del sindacato indirizzata al ministro della cultura e alla direzione toscana dei musei, qualcosa si è mosso. Ieri mattina sul sito del ministero è stata infatti pubblicata una variazione delle sedi disponibili. "Certamente non sono arrivati tutti quelli che sarebbero serviti - spiega Luca Franci, funzionario e coordinatore della Fp Cgil Siena -, ma la nostra denuncia, che abbiamo portato anche a Roma attraverso la segreteria nazionale, è sicuramente stata utile per dare un primo, importante segnale al Museo Archeologico Nazionale di Chiusi il cui personale si occupa anche delle tombe etrusche. Rilanciamo l’idea di un progetto di ampio respiro per raccogliere tutte le eccellenze del sud senese, valorizzare le nuove scoperte di San Casciano e rilanciare il sito di Chiusi". Anche il sindaco Gianluca Sonnini, che aveva lanciato l’allarme nei primi giorni di gennaio, fa trasparire soddisfazione: "Siamo stati ascoltati - dice - e certamente questo è un primo passo positivo. Il Museo Archeologico Nazionale e le tombe etrusche rappresentano per la nostra cittadina un patrimonio unico e di grande attrattività che deve essere messo a disposizione dei cittadini e dei turisti. Tutti gli attori coinvolti in questa vicenda, dalla direzione del museo al sindacato, hanno operato in sinergia per questo primo risultato. Adesso dobbiamo continuare a lavorare assieme".

