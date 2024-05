Tiziana Tarquini alla guida della Fp Cgil. Va a sostituire Barbi dopo le dimissioni

Tiziana Tarquini è stata eletta all’unanimità Segretaria provinciale della Fp Cgil Siena dall’Assemblea Generale della Categoria. Tarquini va a sostituire Lucia Barbi, che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali dopo quasi 7 anni alla guida del primo sindacato nel settore dei servizi pubblici, che nella provincia senese conta oltre 3.600 iscritti. Ai lavori hanno partecipato anche la Segretaria generale della Cgil di Siena Alice D’Ercole e il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil della Toscana Bruno Pacini. Nella relazione programmatica la neo segretaria ha delineato le linee politico-sindacali e i prossimi appuntamenti della Categoria: il rinnovo dei contratti dei settori pubblici e della sanità privata e gli appuntamenti elettorali per il rinnovo delle Rsu, dall’igiene ambientale al pubblico impiego, dove la Fp Cgil dovrà confermarsi come primo sindacato della provincia di Siena. Sempre all’unanimità è stata eletta la nuova Segreteria della categoria: Cesare De Sanctis, Luca Franci, Cosimo Francini e Sonia Guerrini; a completare il gruppo dirigente Andrea Cano e Massimo Tanganelli.