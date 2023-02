Tittia: "Sono ancora affamato, non mi fermo"

La Verbena è risuonata nella sala del ristorante San Desiderio. Voci e generazioni unite in un unico Canto. Al Palio, alla vita, alla solidarietà, a Siena. I barbareschi vittoriosi nelle ultime due Carriere hanno pensato, da tradizione, a organizzare la cena, il fantino vittorioso a offrirla. Del resto Tittia ha fatto, di nuovo, cappotto. E’ stato lui a condurre primi al bandierino Zio Frac, il 2 luglio, e Violenta da Clodia, il 17 agosto. E a sedersi, solo soletto al tavolo dei vincitori. Al suo fianco Tommaso Giuntini, barbaresco del Drago, e Paolo Lorenzoni, del Leocorno.

"Sono contento, felicissimo, onorato – afferma sorridente Giovanni Atzeni –, le ultime due cene dei barbareschi le ho offerte io e non posso chiedere di più". Poi guarda Tommaso. "A luglio abbiamo realizzato un capolavoro – dice il fantino –. Dopo due anni di stop ho trovato una stalla strapreparata, ho trovato il top del top". Quindi si volta verso Paolo. "Conoscevo già la stalla, avevo già corso nel Leocorno. Anche ad agosto abbiamo fatto il massimo, centrando pure il record della pista: bravi e basta".

E’ sempre il momento di pensare al futuro, di lanciare la carica. "Giovanni è ancora affamato, bello e giovane – dice Tittia – e ha tanta voglia di tagliare altri traguardi importanti. Non si ferma certo qui".

"E’ stata una serata molto piacevole – sottolinea Tommaso Giuntini –, dopo gli anni di stop è stato bello ripartire. Non posso che ringraziare tutti i partecipanti, i barbareschi e le autorità presenti. Particolarmente emozionante il momento in cui i ‘vecchi’ barbareschi, hanno dedicato alle ragazze del Centro Tabit, il Canto della Verbena e anche quello della donazione". Sì, perché protagonista della serata di festa, come sempre, è stata anche la solidarietà. Tittia, insieme ai due barbareschi vittoriosi, ha effettuato una donazione alla Cooperativa sociale onlus Tabit, un laboratorio di apprendimento per bambini e ragazzi che necessitano di potenziare le abilità e le competenze comunicative, sociali ed emotive, con interventi psicoeducativi e progetti di inclusione.

"Un piacere" le prole del fantino. "E’ stato bello ritrovarsi tutti insieme – spiega poi Paolo Lorenzoni – e poter essere utili in ambito solidale. Con Giovanni c’è un bel rapporto, è stato bello tornare a vincere con lui. Il record la ciliegina sulla torta".

Presenti alla cena dei barbareschi anche alcuni rappresentanti dell’Ufficio Palio e della polizia municipale, in primis il comandante Manganelli. Non poteva mancare il Magistrato delle Contrade, nella persona di Carlo Piperno, priore della Lupa. L’onorando ha ringraziato i barbareschi, di oggi e di ieri, per la "grande professionalità", sottolineando proprio l’importanza di questo scambio generazionale e facendo poi a tutti un augurio a tutti per il futuro.

Angela Gorellini