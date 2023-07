Tittia e Giorgi, la Selva torna alla vittoria? La sfida di Siena

Tittia indossa per la quinta volta il giubbetto della Selva. Due volte nel 2014, quindi la vittoria del 2015 su Polonski e quella su Remorex nel 2019. Ora torna sulla ’regina’ Violenta da Clodia. Grande entusiasmo in Vallepiatta però profilo basso per il capitano Alessandro Giorgi.

Tre esordienti nel lotto.

"E’ quell’equilibrio per cui 2-3 inserimenti nuovi aiutano anche la continuità della Festa. Fra di essi ci sono soggetti importanti".

Tittia com’è stato accolto in Contrada?

"Molto bene, ha già vinto due Palii per la Selva".

Sulla carta l’accoppiata è la grande favorita.

"Nel Palio conta quello che succede il 2 luglio. Riserva sempre tantissime sorprese. Ovviamente non ci possiamo nascondere ma vedo accoppiate importanti. Bellissime. Quindi sarà dura".

La Selva è da tradizione molto attenta anche ai segni: Violenta aveva il numero uno ed è stata assegnata per prima.

"Non lo so, vediamo (sorride, ndr)"

Un rapporto consolidato e molto importante quello con Tittia.

"E’ già da dieci anni ma, ripeto, ci sono accoppiate molto interessanti".

Tittia ha provato la partenza, mettendo la testa avanti. Però Abbasantesa, Zio Frac e anche Anda e Bola si sono distinti.

"Non è corretto che faccia i nomi. Ci sono altre nove Contrade, giusto temerle".

Come lavorerà la Selva in questi giorni?

"Come da tradizione speriamo di lavorare bene".

Se vincesse anche questo Palio Tittia lascerebbe un segno nella storia della Festa.

"Sono concentrato su questa Carriera, quello che è accaduto nel passato onestamente non mi interessa, né quello che avverrà ad agosto. Cercheremo di giocarcela fino in fondo".

Quali sono le qualità principali di questa accoppiata?

"La cavalla ha corso 4 Palii vincendone uno. Come tutti gli atleti ad un certo momento si migliora e acquisisce esperienza, probabilmente è in un periodo importante. Giovanni lo stesso, non ci possiamo nascondere".

La.Valde.