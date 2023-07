Tittia e capitano in carrozza I selvaioli: "Siamo gli immortali"

Paillettes, ‘polli’ arrosto, clown, debuttanti, spolverini, stole, porcellini: i selvaioli hanno dato fondo a tutta la loro fantasia per allestire il corteo della vittoria sfilato ieri pomeriggio dalla Lizza a piazza del Campo. Grande protagonista della passerella la cavallina arrivata prima al bandierino, Violenta da Clodia – ovviamente presente, contornata dai drughi di ‘Arancia meccanica’, i ragazzi della stalla – già ‘citata’ al pronti via.

Ad aprire il corteo sono state infatti le ‘Gangs of Vallepiatta’, ovvero la ‘Gioventù Violenta’ della Selva, con i piccoli selvaioli, vestiti come i newyorchesi di metà ‘800, a dare il la alla festa. Dopo il ‘Tg 18 di Sciatta News’ ecco la ‘Cinta selvaiola’, il chiaro riferimento di un gruppo di contradaiole, alla grande fortuna che ha avuto Vallepiatta. Non potevano ovviamente mancare i richiami ai 18 Palii vinti dal dopoguerra a oggi: ed ecco allora, vestite eleganti, di bianco, arancione e verde, con palloncini in mano e la coroncina in testa, le ‘debuttanti’.

Tutti poi al 18° Oktoberfest per bere un buon bicchiere di birra, insieme ai selvaioli, trasformatisi per un pomeriggio, in tipici bavaresi. Con tanto di ape dalle sembianze di pollo, è sfilato poi ‘Il rinoceronte Polleria (ovvero vi si è fatto arrosto)’, mentre a insegnare a chi ancora non le ha imparate le giuste traiettorie, ci ha pensato l’’Autoscuola Record 18’. A spolverare invece ‘tutto e tutti dal 1953’ l’impresa di pulizie ‘Polverone da Clodia’. E se quello della Selva è ‘Tutto un altro pianeta’, non poteva certo mancare un’invasione aliena. Musica Disco(Paradise) al Disco Club 18, prima di passare al de profundis, con il ‘Funerale del Palio’ e Tittia il suo sicario. E se c’è chi si è recato al mare, al Bagno da Clodia, c’è chi ha preferito i numeri del ‘Cirque du Culeil’.

Vestite in nero, stola bianca – con chiaro riferimento all’influencer Chiara Ferragni – le donne di Valepiatta del gruppo ‘Pensati Selva’. E se il priore Benedetta Mocenni e la dirigenza, cappelli in testa e ghirlande hawaiane al collo, sono ‘andati in vacanza’, Tittia, insieme al capitano Alessandro Giorgi, è sfilato a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi. E poi… c’è anche chi ha sventolato bandiera bianca…: ‘Per i cortei scusate, non abbiamo più idee! Accettiamo consigli’…

A.G.