Tittia cavalca l’Onda e fa cappotto E’ la prima annata da dominatore

La carriera del 16 agosto 2013 porta la firma di Giovanni Atzeni detto Tittia che qui si consacra con il suo primo cappotto. Dopo aver vinto a luglio per Fontebranda, eccolo ripetersi per l’Assunta con il rione di Malborghetto. Un bis da vero maestro della piazza. Arriva in sorte Morosita Prima e il Tittia non ha alcuna esitazione ad accettare l’invito del capitano Riccardo Coppini dell’Onda. Non parte in testa il grande fantino: la Lupa con Lo Specialista e Scompiglio cercano di tenere il ritmo ma è un fuoco di paglia. Così l’Oca con Osvaldo e il fantino Tremendo.

Cade il Bruschelli dal difficile Oppio che qui corre il suo primo Palio. Buono anche lo scatto della Tartuca con Porto Alabe e Grandine. Ma l’Onda recupera, al primo Casato è in terza posizione, poi accelera alla grande e prende la testa un giro dopo.

Una vittoria splendida, di forza, nel segno di un fantino che ormai è fra i grandi e vi resterà senza avere più rivali. L’Onda è in un periodo a dir poco magico: dopo la vittoria dell’anno precedente ecco che il drappellone di Cesare Olmastroni e Cecilia Rigacci arriva in Malborghetto alla velocità della luce. E il titolo del Numero Unico racconta la storia dell’annata ondaiola: ’Tranquilli c’è anche agosto Generazione Onda’ che ci spiega che il Capitano per l’occasione era stato più che rassicurante e poi l’arrivo di una nuova generazione bianco celeste che, con tutto l’entusiasmo dei più giovani, hanno portato idee e voglia di divertirsi, ma anche di entrare nella storia. E’ giusto aggiungere che i tenenti erano Jacopo Castagnini, Aldemaro Machetti e Roberto Lusini, mentre il barberesco Mirko Gentilini.

E’ il ventesimo Palio per Tittia: ha esordito il 2 luglio del 2003 nel Nicchio con Alesandra. Nell’Onda è la sua quarta vittoria, la prima non per l’Oca. Per il suo percorso, un evento non di poco conto. E’ uscire da certi meccanismi e trovare nuove strade, nuove soluzioni. Strada libera per questo grande fantino: vincerà poi per la Selva, Giraffa, Drago e Leocorno. In qualcuna di queste più di una volta, per arrivare al decimo successo. Ma questo primo cappotto del 2013 ha un sapore particolare, è il senso della conferma. E’ la dimostrazione che i successi non erano legati alle dinamiche di una sola Contrada, che tutto adesso si apre a nuove vittorie.

E a tante sfide con i fantini del momento, un Bruschelli ancora in grande spolvero, alla forza ed intraprendenza del Mari, al coraggio del Bartoletti, all’arrivo di altri protagonisti come Carlo Sanna, per non parlare della presenza sempre ingombrante dello Zedde. L’Onda trionfa in questo agosto 2013 e il Palio si avvia verso nuovi protagonisti.

Massimo Biliorsi