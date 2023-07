Tiromancino e Noa a Montalcino: Le stelle della musica si accendono in Fortezza

Un lungo fine settimana di grande musica, che passa anche da Montalcino, dove oggi e domani sono in porgramma gli ultimi due spettacoli della rassegna Jazz & Wine. Oggi una serata tutta italiana, con i Tiromancino che portano nella Fortezza della città simbolo del Brunello il loro Summer Tour 2023.

La band romana, fondata nel 1989 da Federico Zampaglione, torna dal vivo con uno spettacolo che riunisce alcuni dei vecchi successi, come ‘La descrizione di un attimo’ o ‘Due destini’, ma anche le produzioni degli ultimi album, in occasione dei quali il gruppo ha sviluppato le sue nuove sonorità, con le quali ha deciso di rivestire anche i brani più vecchi e conosciuti.

E domani il gran finale, con un concerto conclusivo davvero straordinario, con l’eleganza e la voce di Noa. L’artista di origini yemenite è come pochi altri capace di mescolare armoniosamente jazz, rock americano e suggestioni mediorientali, oltrepassando tutte le frontiere culturali.

Un atteggiamento che nell’arco della sua incredibile carriera l’ha portata a stringere collaborazioni eccellenti come i duetti con Santana, Stewie Wonder, Joan Baez, Johnny Clegg, Khaled.

Un finale da grandi occasioni, quindi, per il festival, nato dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il Comune di Montalcino, capace ogni anno di rinnovare la sua tradizionale fusione di suggestioni e sonorità diverse, sempre sotto la direzione di Eugenio Rubei. Gli spettacoli inizieranno come sempre alle 21.45 e, come avvenuto durante tutta la durata del festival, sarà disponibile il servizio di Wine Bar in collaborazione con i Quartieri di Montalcino.

R.B.