Tirocini in azienda e 25 borse per gli studenti

Fondazione SAIHub lancia il ‘Fellowship program’, percorso dedicato agli studenti dell’Università iscritti ai corsi di laurea magistrale incentrati su Intelligenza Artificiale e Biotecnologie: la Fondazione, nata con l’obiettivo di favorire la costituzione di un Parco Scientifico dell’Intelligenza Artificiale, selezionerà 25 borsisti o Fellow che entreranno come giovani associati. I nuovi Fellow selezionati si uniranno agli altri borsisti di ‘StayHub’, il programma con cui negli ultimi due anni SAIHub ha supportato gli studenti di tre corsi di laurea magistrale. I borsisti saranno nominati SaiHub Fellows e avranno accesso a tutte le attività sviluppate dal programma della Fondazione.

I talenti dell’Intelligenza artificiale avranno una borsa di studio di 1.500 euro, la possibilità di accedere a tirocini retribuiti presso le aziende della Rete SaiHub, insieme a workshop e seminari di formazione. L’iniziativa promossa da Fondazione SAIHub, Università di Siena e dalla Rete di Imprese SAIHub, ha l’obiettivo di formare nuovi i professionisti impegnati nello sviluppo delle tecnologie per l’Intelligenza Artificiale. Al programma potranno candidarsi gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea in Artificial intelligence and automation engineering, Sustainable industrial pharmaceutical biotechnology e Medical biotechnologies. I 25 studenti saranno coinvolti in un ciclo biennale di workshop e seminari sia sul fronte della tecnologia, sia sulle competenze per il lavoro di team e l’orientamento alla carriera. Durante il secondo anno, i borsist potranno entrare in azienda e mettere in pratica le competenze ricevendo offerte di tirocinio da parte della Rete di Imprese con contributi fino ad ulteriori 2.500 euro.