Tirocinante per sei mesi. Personale per le pulizie Offerte di lavoro in Toscana: tirocinante vendite a Poggibonsi, cameriere/a a Radicondoli, addetto/a pulizie a Poggibonsi e commerciale junior a Montepulciano. Requisiti specifici per ciascuna posizione. Contatti per candidature inclusi.