Tir sbaglia percorso. Traffico in tilt a Colle

Traffico in tilt a Colle. Tir e grandi mezzi continuano a sbagliare strada. La zona è quella della Fabbrichina in particolar modo la rotonda, fondamentale intersezione colligiana. Il problema è il solito: tir bloccato per aver sbagliato strada. Non è una novità che qualche grosso mezzo sia rimasto incastrato nella viabilità colligiana ed è accaduto nuovamente due giorni fa. Per circa 15 minuti il traffico si è letteralmente bloccato per la presenza di un tir che, come capitato più volte, ha deciso di prendere una strada sbagliata. Sono state molte le situazioni di questa tipologia negli anni e le lamentele si susseguono, nonostante l’aumento dei cartelli direzionali ed il lavoro della polizia municipale.

Non è, quindi, una novità che tir e grandi camion utilizzino erroneamente come strada principale la Via Nova anziché passare dalle Lellere. Nell’ultimo caso, addirittura, il tir ha optato per provare ad entrare nel parcheggio del supermercato, anziché, comunque sbagliando, passare dalla vecchia via Livini e trovarsi in una strada senza sbocco oppure percorrere la via nova. Sostanzialmente uno sbaglio dopo l’altro. Non tutti vogliono adeguarsi alla norma o molti sono colti dalla distrazione e non leggono i cartelli di divieto per grandi mezzi. Inoltre, per la via nova la situazione è, oggettivamente, peggiorata con il restringimento della carreggiata ed il semaforo. Si era verificato un altro caso alcune settimane fa, quando, sempre un altro camion era rimasto bloccato in Via Livini nei pressi del parcheggio superiore del supermercato. Come di consueto imboccando la strada in contromano.

Lodovico Andreucci