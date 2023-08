Time out sul Palasport Rinvio in commissione per verifiche tecniche Anna Ferretti attacca

"La commissione provinciale di vigilanza e sicurezza, di cui fanno parte anche alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, si è riunita negli uffici della Prefettura. Presente anche il sindaco Nicoletta Fabio. Su specifica richiesta del Comune la riunione è avvenuta per esaminare la documentazione progettuale relativa a ’interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento del comportamento statico della copertura metallica del Palasport’. La commissione, esaminata la documentazione, ha deciso di sospendere il parere in attesa di acquisire ulteriori relazioni tecniche integrative al progetto. Vista l’urgenza di dare risposte celeri alle società sportive interessate e alla comunità senese che usufruisce della struttura, la stessa commissione si è resa disponibile a una nuova riunione urgente, non appena tali integrazioni saranno aggiunte alla documentazione già presentata".

E’ il comunicato che suggella la giornata di ieri sul dossier Palasport. Un rinvio del verdetto, in attesa di integrazioni tecniche. Nei prossimi giorni, presumibilmente martedì vista l’urgenza delle società, le integrazioni dovrebbero consentire alla commissione di dare il nulla osta, condizionato o parziale per capienza, oppure vietare, fino alla fine dei lavori, l’utilizzo del PalaEstra per i campionati di volley e basket.

In attesa della riunione, scoppia la prima polemica politica. Anna Ferretti, capogruppo Progetto Siena e sfidante al ballottaggio del sindaco Fabio, si chiede "cosa sarà dello sport a Siena?" "L’ennesimo rinvio della commissione sull’agibilità del palasport - scrive Anna Ferretti - mette a rischio la stagione delle società sportive di basket e volley. Per non parlare del caos del calcio bianconero che rischia di scomparire del tutto. Problemi noti da tempo, che si trascinano e che l’amministrazione comunale non ha saputo affrontare con tempismo, lasciando nell’incertezza i dirigenti sportivi. Addirittura, se disputare il campionato o meno, come nel caso dell’Emma Villas che se dovesse andare a giocare fuori Siena, avrebbe così tanti svantaggi da rinunciare alla stagione".

La candidata del centrosinistra alle elezioni continua con un elenco di domande. "Può una città permettersi questo? Lo sport non è solo agonismo, è un fenomeno sociale oltre che un volano per le attività giovanili. Possibile che non si sia riusciti a trovare una soluzione in tempi brevi? L’assessore delegato Loré cosa ha fatto? Ha cercato di accelerare o ha aspettato? Lui era in Comune anche nel precedente mandato, quindi sapeva tutto! Ma a quanto pare non ha avuto fretta... Le società sportive però non possono aspettare: hanno contratti da rispettare, un campionato alle porte, sponsorizzazioni già avviate".

"I problemi del palasport erano noti anche in campagna elettorale. L’impianto è sotto la gestione del Comune - conclude Anna Ferretti - dopo l’accordo con la Polisportiva Mens Sana, e spetta al Comune intervenire per i lavori di manutenzione per mettere in sicurezza l’impianto. L’avranno saputo quando conclusero l’operazione. Almeno c’è da sperarlo… Così come quando affidarono il Siena calcio a un imprenditore individuato da loro, con il quale poi hanno rotto i rapporti fino ad arrivare all’assurdo di avviare l’iter per creare una nuova società e con cause aperte nei tribunali".