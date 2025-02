Tigli sulla Cassia a rischio. Ecologisti a gamba tesa:: "A Staggia niente pericoli"

Salvare i tigli sulla Cassia. Un’altra iniziativa, dopo petizioni e prese di posizione di questi giorni, è a cura del Gruppo di intervento giuridico (Grig), associazione ecologista che ha inoltrato un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali, adozione di provvedimenti coinvolgendo i ministeri della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Infrastrutture e Trasporti, oltre alla Regione, l’Anas, la Soprintendenza di Siena, la Provincia di Siena, il Comune di Poggibonsi, i Carabinieri Forestali e i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Obiettivo, secondo Grig, "verificare se vi siano effettivi pericoli statici o di carattere sanitario delle alberature allo stato non conosciuti e se vi siano eventuali autorizzazioni amministrative".

Stefano Deliperi del Grig spiega: "Non si capisce l’astio verso gli alberi che serpeggia nel Bel Paese, stavolta sono a rischio nove esemplari di tiglio lungo via Romana, il tratto urbano della Cassia, a Staggia Senese. I residenti sono stati informati dall’amministrazione comunale che gli alberi rischiano di esser tagliati per consentire il rifacimento dei marciapiedi". Da qui le domande, da parte del Gruppo: "Si tratta di alberi pericolanti? Malati? Ci sono perizie che accertano la pericolosità o il rischio sanitario? Non pare proprio". Invece "esistono tecnologie e tipologie per realizzare marciapiedi salvaguardando alberi e apparato radicale. Basta un po’ di buona volontà e sono accessibili anche fondi statali e comunitari. Lo afferma anche la giurisprudenza amministrativa, che ha posto un principio granitico: senza la comprovazione adeguata della pericolosità, gli alberi non si tagliano".

Inoltre, aggiunge Grig, la Cassia, "realizzata nel 1928, è tutelata per legge con il vincolo culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), per cui ogni intervento su di essa (alberi compresi) deve essere preventivamente autorizzato". Altro aspetto, per concludere: "La presenza di alberature stradali, di siepi, di boschi lungo la viabilità ha grande importanza ambientale, paesaggistica e per l’abbattimento degli inquinamenti e, infine, per il contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, e così – conclude l’associazione – il Grig auspica un sereno ripensamento che corregga intenzioni decisamente abnormi e lesive dell’ambiente".

Paolo Bartalini