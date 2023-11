Tifosi di nuovo al Palasport. La Commissione di vigilanza oggi decide sulle partite

E’ attesa oggi la decisione della Commissione provinciale di vigilanza e sicurezza sulla possibilità di aprire al pubblico le gare interne e gli allenamenti al Palasport. L’impianto sportivo è stato riconsegnato a Mens Sana Basketball, Emma Villas e Polisportiva Mens Sana venerdì scorso, al termine della prima fase di lavori per l’adeguamento statico che per circa cinque settimane e ha interessato le travi maestre e la struttura che ricopre il campo centrale. In questi giorni gare interne e allenamenti si sono svolti senza la presenza di pubblico, ma oggi potrebbe arrivare il via libera (magari contingentato) all’arrivo sugli spalti di famiglie dei giocatori e tifosi.

Intanto la Mens Sana Basketball, "nel manifestare la propria soddisfazione per il ritorno alla possibilità di utilizzare il campo centrale per gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile", ringrazia "tutti coloro che in queste settimane di inagibilità del PalaEstra si sono adoperati per consentire agli atleti di proseguire la propria attività sportiva". In particolare "un pensiero riconoscente va al Cus Siena e al Siena Hockey per la disponibile accoglienza nei loro impianti". La società biancoverde sottolinea: "Il PalaCorsoni è diventato la nostra ‘casa’ per le partite casalinghe. Ringraziamo ancheValdelsa Basket, Poggibonsi Basket e Basket Asciano per averci permesso di utilizzare i loro impianti per alcune gare del settore giovanile. Ringraziamo infine la Polisportiva, e in particolare le sezioni di volley e pattinaggio, i cui atleti hanno sacrificato spazi dei propri allenamenti al PalaGiannelli e al PalaChigi a favore delle nostre squadre giovanili".

C.B.