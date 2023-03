"Ti uccido" Minaccia barista con la pistola

Avevano preso un brutto spavento madre e figlio, titolari di un bar a Colle Val d’Elsa. Entrambi minacciati con la pistola da un muratore albanese di 36 anni che era entrato nel locale completamente alterato dall’alcol. L’arma che impugnava era una scacciacani ma questo i due non lo sapevano per cui erano rimasti gelati. Tanto che avevano chiamato subito i carabinieri, raccontando l’accaduto. Il 36enne era stato rintracciato ma della pistola neppure l’ombra. Una vicenda su cui si è fatta maggiore chiarezza nel processo per minaccia e per aver violato la legge sulle armi a carico dell’uomo che si è concluso con la condanna del muratore a 10 mesi e al risarcimento di 2mila euro ciascuna alle parti civili, madre e figlio, difesi dall’avvocato Giada Airò Farulla.

Il figlio della donna, secondo la ricostruzione della procura, lo aveva allontanato dal bar perché infastidiva i clienti. "Ti uccido", gli aveva detto allora. "Ti troverò"", mostrandogli poi una pistola unitamente a proiettili che poi aveva inserito. Ma, come detto, i carabinieri non gli avevano trovato l’arma per cui la vicenda sembrava archiviata. Poi il colpo di scena. Durante alcuni lavori di sbancamento nel giardino condominiale dove il 36enne abitava era spuntata una pistola. Una scacciacani. Così i carabinieri, informati, dopo gli accertamenti lo avevano denunciato per le minacce a madre e figlio chiudendo il cerchio sulla vicenda.

La.Valde.