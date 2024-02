Testimonia la madre coraggio. Fu lei a far scattare l’inchiesta

Il testimone più atteso era il prete anti-sette, don Aldo Bonaiuti. Citato dal pm Silvia Benetti, ha giustificato la propria assenza al processo che vede imputato un poliziano di 49 anni, accusato di presunte violenze sessuali, maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione di psicologo e psicoterapeuta. Il pubblico ministero ha allora rinunciato ad ascoltarlo: non tornerà a Siena. E’ stata infatti la prima testimone sentita dal collegio presieduto da Fabio Frangini a chiarire l’incipit dell’inchiesta, ormai noto. La donna, madre di una delle parti civili, si sarebbe rivolta all’associazione ’Papa Giovanni XXIII’ che ha un proprio numero verde nazionale che aiuta le presunte vittime di organizzazioni settarie. Da qui il caso è finito al ministero dell’Interno che ha poi ’girato’ tutto a Siena. E’ stata la questura di via del Castoro a muovere i primi passi, scavando sui corsi dell’Associazione ’Nautilus Xenolid’ che aveva sede nel comune di Montepulciano e di cui Paolini sarebbe stato, secondo l’accusa, il dominus. L’imputato è rimasto a lungo in aula, accanto agli avvocati Luigi Paganelli e Michele Vaira. La testimonianza della donna, oltre un’ora e mezzo, avvenuta a porte chiuse come tutto il processo, è stata seguita da quella di una persona che aveva frequentato per circa un anno i corsi ’Nautilus Xenolid’. E che, probabilmente, ha spiegato come avvenivano, nelle loro luci e ombre, ma non figura fra le parti civili. Non sono stati invece visti in aula filmati e video, come richiesto dalle difese, che comunque li hanno prodotti a supporto delle loro tesi. Nella prossima udienza, il 13 marzo, verranno ascoltate altre due parti civili. Due donne che si soffermeranno su alcuni degli episodi che per la procura rappresentano il cuore dell’accusa. Calendarizzate le udienze almeno fino a giugno la sensazione è che per arrivare alla sentenza, vista la mole di materiale e di persone chiamate in causa, serviranno molti mesi.

La.Valde.