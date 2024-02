Testi poetici e narrativi. Al via il nuovo laboratorio di scrittura creativa

Prima lezione il 27 febbraio all’Università di Siena per il Laboratorio di scrittura creativa, organizzato del dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne. L’appuntamento inaugurale, alle 14.30 al San Niccolò, vedrà la partecipazione dei professori Stefano Dal Bianco, Alessandro Fo, Claudio Lagomarsini e Guido Mazzoni. Il laboratorio di scrittura creativa è aperto a tutti gli iscritti all’Ateneo di qualsiasi corso di studio. Anche altre persone interessate, ma non iscritte all’Università avranno la possibilità di seguire il corso come uditori. Durante l’incontro di apertura verranno illustrati il calendario e le modalità di partecipazione in presenza. Le lezioni si terranno il martedì, mercoledì e giovedì alle 14.30, da fine febbraio a maggio, per un totale di 36 ore.