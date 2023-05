Testa a testa a Siena Ma c’è una certezza: il sindaco sarà donna

di Pino Di Blasio

La prima cosa certa del primo turno delle amministrative è che Siena sarà il primo capoluogo di provincia della Toscana ad avere il sindaco donna, in 75 anni di elezioni comunali. Né Firenze, né Prato, né Lucca, né Pisa, per tacere delle altre cinque città del Granducato, ha mai fatto indossare la fascia tricolore ad una donna. A sfondare il tetto di cristallo sarà una tra Nicoletta Fabio, 62 anni, candidata dei partiti del centrodestra con un paio di liste a supporto, e Anna Ferretti, 70 anni, candidata del centrosinistra, con il Pd come lista trainante. È la trasposizione comunale, un po’ più agée, del duello tra leader nazionali: da una parte la premier Giorgia Meloni, dall’altra la segretaria del Pd Elly Schlein. Non a caso la Schlein ha scelto Siena, la città di suo nonno dove è nata sua madre, come chiusura ufficiale della campagna elettorale. Alle 22 di venerdì era sotto il Tartarugone di Piazza del Mercato con Anna Ferretti e il Pd. Mentre Giorgia Meloni si è limitata al primo turno a una foto con Nicoletta Fabio in un ufficio dalle parti di Palazzo Chigi. Ma ha spedito a Siena tutti i ministri: Tajani, Salvini, Schillaci, Urso, Lollobrigida, Bernini, Sangiuliano. E non è escluso che la premier venga al ballottaggio

Nella clamorosa penuria di dati ufficiali, con il sito del Viminale e del Comune aggiornati al rallentatore, sono i voti raccolti dai comitati elettorali a dettare le analisi politiche. E i numeri che hanno orientato i commenti sono quelli relativi a una quarantina di sezioni. Nicoletta Fabio è prima con 400 voti in più di Anna Ferretti, che a sua volta avrebbe un migliaio di voti in più rispetto al terzo classificato, Fabio Pacciani, candidato del Polo Civico Siena. Seguono Massimo Castagnini, candidato sostenuto dal sindaco uscente Luigi De Mossi, ’scaricato’ dal centrodestra, e Emanuele Montomoli, imprenditore, inizialmente candidato dai partiti governativi, poi sostituito da Nicoletta Fabio per il suo ’outing’ sull’appartenenza alla Massoneria.

I dati ufficiali confermano il trend registrato dai comitati. A Siena hanno vinto i partiti sul fronte civico; ha vinto il voto fidelizzato rispetto a quello ’personale’, anche considerando l’affluenza alle urne. È tra le più alte in Italia, 63,8%, ma racchiude appena 27.674 votanti, il numero di una città invecchiata, con un bassissimo tasso di natalità, che non attrae nuovi residenti. Il ballottaggio non sarà il secondo tempo, sarà tutta un’altra partita.