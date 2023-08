Tesserini venatori pronti da lunedì

Una notizia che interesserà sicuramente il popolo dei cacciatori. Saranno in consegna dalla prossima settimana a Monteriggioni i tesserini venatori presso gli uffici della Polizia municipale in via Cassia Nord, 33. Orari: martedì, giovedì e sabato dalle 10,30 alle 13,30. Il martedì gli uffici della polizia municipale sono aperti per il ritiro del tesserini anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17,45.