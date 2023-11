’Tesoro’ in una soffitta. Restaurano una casa, trovano 20 milioni di lire. Non valgono più nulla

di Anna Duchini

MONTEPULCIANO

Vi è mai capitato di pensare "i soldi meglio sotto il mattone o sotto il materasso"? Inizia così il racconto dell’incredibile storia accaduta a Montepulciano, dove una professionista consulente finanziario ha trovato 20 milioni di vecchie lire che erano stati lasciati in soffitta in una casa da lei acquistata e che oggi valgono quanto carta straccia.

I due coniugi di Montepulciano, lei tra l’altro una professionista del risparmio, acquistano una casa che era vuota da tantissimi anni. E che era stata messa in vendita da un gruppo di cugini dei due coniugi che, a loro volta, l’hanno ricevuta in eredità da un anziano zio morto già da molti anni. I lavori di restauro sono quasi finiti e alcuni giorni fa il marito, facendo pulizia in soffitta dove dovranno essere posizionati i depositi dell’acqua, prende in mano un sacchetto nero dell’ immondizia tutto polveroso pensando di usarlo per mettere dentro degli scarti da buttare. Però sente che non è vuoto. Apre e scopre che contiene un sacco di vecchie lire. Tutte in fogli da 100mila e in pacchettini da 10 (1 milione ciascuno). Ovviamente non sono convertibili in euro, essendo possibile solo fino a 11 anni fa. La storia finisce sui social della professionista che è molto seguita anche perché educa ed informa sulla tutela dei risparmi e degli investimenti. "Possiamo farci i coriandoli per carnevale o incorniciarne qualcuno per testimoniare la scelta fatta da una persona che – racconta la professionista – sicuramente pensava di fare qualcosa di utile per qualcuno. Chissà quante persone trovano nelle case dei nonni queste sorprese. Sapete i soldi presenti in quella busta a quanto equivalgono oggi? Esattamente a 22.500 euro! E se quella somma fosse stata investita nei mercati azionari globali nel 2000 oggi quanto sarebbe? Il doppio, circa 40mila euro! Ho detto tutto". La vicenda ha destato clamore e si somma ad altri ritrovamenti in Italia come quello del 2016 di Genova - 37milioni di lire in soffitta - oppure della figlia che ha trovato troppo tardi l’eredità della madre.