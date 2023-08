Tesoretto da 10 milioni in Comune Dal Bando periferie ai fondi Pnrr

"Trasformare ogni periferia in un centro", il motto tanto caro alla premier Giorgia Meloni e mai tanto attuale come ora: in attesa delle risorse Pnrr, Palazzo Chigi è al lavoro su quei quasi 2 miliardi di euro ribattezzati come ’fondi dormienti’, perché, stanziati nel 2016 e per lo più non spesi, a causa di intoppi burocratici o variazioni in corso d’opera. Sono i fondi del bando delle periferie o ’programma strordinario per la riquualificazione urbana e la sicurezza delle periferie’.

Un tesoretto che per il Governo vale quasi 2 miliardi di euro e per Siena circa 10 milioni. "Il bando periferie è confluito sui fondi Pnrr", fa sapere Palazzo Pubblico, ovvero il tesoretto dele periferie è finito nel calderone del Piano ripresa e resilienza: resta da capire se i progetti sono gli stessi individuati sei anni fa o se, nel passaggio da un’amministrazione all’altra, l’iter ha cambiato strada e le priorità di oggi sono diverse da quelle di ieri. E, vedremo, il programma è cambiato, già con l’amministrazione De Mossi.

Era il dicembre 2017, quando l’allora sindaco Bruno Valentini andava a Roma per firmare una convenzione con il presidente Paolo Gentiloni, che attribuiva a Siena 10 milioni di euro per progetti che dovevano innescare lavori per 15 milioni (con 5 milioni di co-finanziamento comunale).

Il vecchio bando - abbandonato più che ’dormiente’ a Siena -, prevedeva fra l’altro la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento fra Strada Fiume e Due Ponti; c’era la messa in sicurezza dell’Arbia a Taverne; sempre a Taverne il recupero dell’immobile della Pubblica Assistenza (foto) come casa per le associazioni; e c’era la conversione del vecchio magazzino comunale (con accesso da via Nino Bixio) in biblioteca-sala di lettura per l’Universita Stranieri; la periferia da recuperare era anche San Miniato, con completamento dell’infinito contratto di quartiere; poi percorsi pedonali lungo le Mura.

Se ne torna a parlare tre anni dopo, nell’ottobre 2020: la delibera 341 della giunta De Mossi ha come oggetto ancora il ’programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie’. La delibera allora prendeva atto del posticipo della convenzione ministeriale con il Comune di Siena e infine dichiarava "non prioritarie le opere programmate", in attesa di ulteriori disposizioni. Passano ancora tre anni, e oggi il Comune dice che quei fondi sono confluiti nel Pnrr: dunque i 10 milioni sospesi ci sono e vanno investiti.

Paola Tomassoni