Terzo Polo Le strade si dividono, alle elezioni con candidati diversi

Il Terzo Polo continua a marciare diviso, a Siena. Italia Viva ha ufficializzato quello che era ormai chiaro da tempo: oggi una delegazione del partito, composta dai coordinatore comunali Massimo Cava e Paola Piomboni, il capogruppo in Regione Stefano Scaramelli, i coordinatore provinciali Pamela Fatighenti e Paolo Cucini, incontrerà Massimo Castagnini. L’antipasto di un matrimonio che, salvo sorprese, si farà. Non ci sarà Azione che da tempo ha lanciato la sua corsa solitaria, ipotizzando la candidatura dell’ex sindaco di Castelnuovo Berardenga Roberto Bozzi.

Altre strade? Impossibile andare con Pacciani che dall’inizio ha detto no ai simboli di partiti, improbabile con Castagnini per il no all’attuale amministrazione (e perché sennò oggi sarebbe con Italia Viva), resterebbe Montomoli con cui pure era stato fatto un lungo tratto di strada insieme. Lo stesso candidato sindaco avrebbe provato a sondare formalmente Azione per tentare di riallacciare i rapporti in extremis, si attende la risposta del partito di Calenda che però sembra ormai indirizzato su un’altra strada.

E così, esclusa ovviamente Nicoletta Fabio perché sostenuta dal centrodestra, non resta che l’ipotesi in solitario con la candidatura di Bozzi.

Italia Viva aveva anche provato a riproporre ad Azione la candidatura di Stefano Scaramelli, già ipotizzata mesi fa, ma la mossa di andare da Castagnini sembra chiudere i giochi. Dall’assemblea del partito è arrivata l’indicazione di Castagnini come "figura autorevole con la quale aprire un confronto nel merito. Si tratterà di capire se dall’interlocuzione le proposte programmatiche di forte stampo riformista di Italia Viva coincidano con le stesse del candidato civico Castagnini". Considerati i ripetuti incontri informali delle scorse settimane, difficile che la risposta possa essere negativa.

O.P.