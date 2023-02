Terzo Polo e Pd Ultima chiamata

di Orlando Pacchiani

È l’ultima chiamata, ammesso che ci sia ancora un margine di trattativa. La prima mossa di Anna Ferretti, dopo l’investitura a candidata del centrosinistra, è l’incontro di questa sera con i vertici comunali del Terzo Polo, cioè Italia Viva e Azione. L’obiettivo è tentare di allargare la coalizione arrivata fino alle primarie, dando per scontata l’adesione alla coalizione anche del Psi rappresentato alle riunioni del tavolo da Giorgio Del Ciondolo.

Ma con il Terzo Polo la strada sembra tutta in salita, non fosse altro perché il segretario cittadino di Azione Giorgio Masina ha già chiaramente dichiarato che almeno al primo turno non ci sono possibilità di accordo col Pd. E anche dal fronte di Italia Viva, Stefano Scaramelli dopo aver caldeggiato alcune proposte (dalla propria candidatura al tentativo, fallito, di convincere l’ex rettore Angelo Riccaboni), è apparso tutt’altro che convinto dell’ipotesi centrosinistra, anche dopo il raggiungimento dell’accordo per la seconda metà della legislatura in Regione. Ma dove andrà il Terzo Polo, se questa sera non ci sarà il matrimonio all’ultimo minuto con il centrosinistra? Tramontata l’ipotesi Montomoli, nel momento in cui è arrivato l’appoggio dei partiti del centrodestra, e impraticabile l’alleanza con la coalizione di Pacciani che dal primo giorno ha detto no ai partiti, restano due strade: o la corsa in solitario, dal forte sapore identitario ma dall’elevato rischio di un risultato marginale (sebbene tutti stiano già facendo i conti con il ballottaggio), oppure l’ingresso nella coalizione che sostiene Massimo Castagnini, con un’operazione che dal punto di vista tattico assomiglierebbe a quella in Lombardia con Letizia Moratti, non esattamente un successo.

Quando già era chiaro che De Mossi non sarebbe stato ricandidato dal centrodestra, qualcuno aveva accarezzato anche l’ipotesi di candidare il sindaco proprio con uno schieramento centrista ancorato al Terzo Polo. Indisponibile De Mossi (salvo clamorose sorprese dell’ultimo momento), la candidatura di Castagnini si presterebbe a un’ipotesi del genere. Certo, qualche accalorato esponente civico dovrebbe poi repentinamente cambiare opinione sui nuovi compagni di viaggio, ma sarebbe l’ultimo dei problemi. Tutto questo potrebbe restare un film se questa sera si materializzasse uno scenario al momento difficilmente immaginabile, con il ritorno del Terzo Polo al tavolo del centrosinistra. Non è facile.