"Terzo polo bancario e futuro di Mps"

Alberto Cortonesi (foto), delegato all’economia di Azione Siena, interviene sull’Opas di Mps su Mediobanca: "Mentre Azione crede e lavora per un terzo polo politico, indispensabile per sottrarre l’Italia agli opposti estremismi, prende forma il terzo polo bancario: il nuovo Monte dei Paschi, reduce dal matrimonio con Mediobanca e con Assicurazioni Generali già nel mirino. Un’operazione di enorme rilievo – dice Cortonesi –, che tuttavia non ha ricevuto l’attenzione politica che meriterebbe. Siena ha ormai perso ogni possibilità di incidere sul futuro della sua Banca, a causa della miopia della classe dirigente locale. La sinistra, allora al governo, sprecò occasioni decisive come la fusione con Bnl e l’alleanza con Unipol. Oggi Mps, salvata dallo Stato, riparte sotto la regia dei suoi azionisti di riferimento: il Tesoro e le grandi famiglie Caltagirone e Del Vecchio". E ancora: "È finita da tempo l’epoca dell’Istituto di Diritto Pubblico, che destinava metà degli utili al territorio, con benefici su occupazione e sviluppo – si sottolinea –. Ora quegli utili vanno ad arricchire azionisti e manager, come dimostrano le recenti operazioni di liquidazione milionarie in Mediobanca. Il rischio è che la fusione tra banca commerciale Mps e banca d’affari Mediobanca resti una costruzione fragile. La speranza è che almeno la complementarietà funzioni, mentre Intesa Sanpaolo e UniCredit accelerano per crescere attraverso acquisizioni". E infine: "Per Siena la priorità è chiara: Mps deve tornare a essere motore di sviluppo locale".