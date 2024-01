Terzo mandato. La prima scelta per il 2024

Non è una difesa dei ’mandarini’ nei Comuni, degli attaccati alla fascia e alla poltrona, degli inamovibili dai Palazzi. Il fatto che il Governo oggi vari il decreto sulle elezioni con il via libera al terzo mandato per i sindaci nei Comuni sotto 15mila abitanti, non deve essere letto come una vittoria dei soliti politici. Ma come la prima scelta effettiva per il futuro di questa provincia e di mille altri Comuni nella stessa situazione. Che Gugliotti, Nepi, Grazi, Marchetti e Berni possano ricandidarsi a Sovicille, Castelnuovo, Torrita, Chianciano e Monteroni non significa che saranno sindaci per la terza volta. Ma solo che gli elettori di quei Comuni possono decidere se confermarli o no con il loro voto.