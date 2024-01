Terzo mandato il decreto votato giovedì in Cdm

Il prossimo consiglio dei ministri è in calendario giovedì 25 gennaio. La premier Giorgia Meloni si è limitata ad annunciare una norma sulla trasparenza delle attività commerciali a scopo benefico, sulla scorta del caso pandoro di Chiara Ferragni. Non ha fatto nessun cenno al decreto elezioni, che dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri giovedì. C’è tempo per trovare un accordo sul terzo mandato dei sindaci nei Comuni sotto i 15mila abitanti. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha collegato il decreto con le regionali. "Nel momento in cui stanno decidendo il terzo mandato per i Comuni sotto i 15mila abitanti, non si comprende perché non debba esserci anche per tutti i sindaci e presidenti di regione".