Terzo furto a Siena: pc, soldi e cibo in 4 giorni al Siena Summer Festival

Terzo furto consecutivo negli ultimi quattro giorni ai danni delle strutture del Siena Summer Festival in Fortezza. Forse per cercare denaro, il malviventi hanno forzato per ben due volte gli sportelli del bar del Bastione San Domenico introducendosi all’interno della struttura e rubando effetti personali, un pc e alcune bottiglie. Analoga dinamica nei locali posti nell’arena dove è situata la pizzeria. I ladri si sono avventati sul cibo portando via prodotti alimentari e poche decine di euro. I danni principalmente sono stati per le strutture per forzare l’ingresso. Un danno economico ma anche morale per i gestori del Siena Summer Festival, intenti a svolgere la programmazione estiva nell’area della Fortezza Medicea di Siena. "Episodi questi che lasciano l’amaro in bocca", scrivono in una nota.